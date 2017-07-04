Названа дата встречи Путина и Трампа
Первая личная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом согласована и состоится 7 июля «на полях» саммита G20 в немецком Гамбурге.
Об этом 4 июля сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Согласована, (состоится) 7-го (июля)», — сообщил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7—8 июля.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499166554