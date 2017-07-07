Названа цель терактов в Луганске

Целью терактов в Луганске было убийство командиров обороны ЛНР, сообщил «ПолитНавигатору» источник в силовых структурах республики.

По его словам, первый взрыв раздался возле магазина, расположенного неподалеку от комендатуры, где обычно пьют кофе военные.

«Теракт был не целевым. Мину заложили возле магазина, где обычные военные НМ ЛНР кофе пьют. Это не первые лица, младшие офицеры, обычно тут 3–5 человек армейских всегда есть. Кстати, неподалеку и детская площадка — буквально в 100 метрах.

Расчет был на то, что после первого взрыва на место приедет руководство — первые лица Народной милиции, МВД, МЧС, и тогда сработает второе устройство, заложенное в машине.

Взорвавшаяся машина „Ланос” разлетелась вдребезги — осколки разбросало на 150 метров. Спасло то, что взрывную волну погасил стоявший рядом армейский „Камаз”. В результате только поцарапало осколками комендантских сотрудников.

Организаторов теракта также подвело то, что первые лица министерств прибыли на 15–20 минут раньше, нежели было рассчитано время активации взрывного устройства.

Очевидно, за терактами стоит украинская сторона. Вполне возможно, что это — подготовка к наступлению. Если бы они убили серьезных военных, то это как-то дезорганизовало оборону. А в поселке Крымское сейчас зафиксирована большая концентрация военной техники и живой силы ВСУ.

Сейчас ведется расследование. Ищут, проверяют, где зарегистрирована машина. По всем адресам, которые вызывают подозрения, выехали сотрудники. Местные жители дают показания.

Но в целом — расчет „укропов” не оправдался. Паники у нас нет», — сказал собеседник «ПолитНавигатора».

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«ПолитНавигатор»