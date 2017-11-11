Шоу-бизнес 

Назван новогодний гонорар Бузовой

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Пригласить телеведущую Ольгу Бузову на новогодний праздник в качестве певицы обойдется заказчику значительно дешевле, чем предложить ей роль ведущей корпоратива.

Споет она всего за 850 тысяч рублей, это цена за стандартный 45-минутный сет. А вот вести новогодний корпоратив Бузова согласится только за 1,5 миллиона рублей, рассказал ее директор Арам Арчер.

«Если вы закажете присутствие Ольги на вашем празднике как ведущей, то в подарок к основной программе она исполнит 2−3 своих песни», цитирует Арчера портал Women’s Day.

Он добавил, что уже сейчас, как и в прошлые годы, от заказов нет отбоя.

Ранее «Ридус» сообщал, что в новом сезоне Бузова станет одной из ведущих женского шоу на Первом канале.

По материалам: http://ridus.ru/news/265241

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