Назначен новый вице-премьер Крыма

В правительстве Крыма появился новый вице-премьер — им стал Владимир Серов, который ранее занимал должность главы городской администрации Судака.

Решение назначить Владимира Серова на должность зампредседателя Совета министров республики Крым было принято на внеочередной сессии парламента республики в пятницу, 7 июля.

Серов занимал пост главы горадминистрации Судака с 14 ноября 2014 года.

На сегодняшнем внеочередной сессии крымские депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства Крыма Бориса Зимина, который, как ранее сообщил глава республики Сергей Аксенов, теперь займет пост руководителя нефтегазодобывающего предприятия «Черноморнефтегаз».

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