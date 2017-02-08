Навальный признан виновным в хищениях по делу «Кировлеса»

Сегодня, 8 февраля, Ленинский суд Кирова признал блогера-оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу «Кировлеса», приговорив к пяти годам условно.

«Мы не согласны с этим приговором, он полностью повторил приговор по итогам первого рассмотрения этого дела. Мы будем его обжаловать», — сказал в суде Навальный, пообещав участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. «Мы не признаем этот приговор, он будет отменен, я буду участвовать в выборах. Прямо сейчас я участвую в избирательной компании, — пояснил он. «

Этот приговор нарушает решение Европейского суда, это решение не исполнено, мы ожидаем от Комитета министров Совета Европы реакции и отмены вынесенного сегодня приговора», — заявил адвокат Навального Вадим Кобзев.

Прокуратура просила для Алексея Навального и второго фигуранта дела Петра Офицерова условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Как сообщало EADaily, о своем участии в предстоящих выборах президента России Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года. В сентябре 2016 года о том же заявил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, ЛДПР также выдвинет своего кандидата на пост президента — в декабре 2017 года.