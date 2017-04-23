Навальный – новый Сталин. (Альтернативная политика)

Перенесёмся в новую прекрасную Россию будущего. Представьте, что на выборах 2018 года россияне проголосовали за Алексея Навального, и он теперь наш Президент.

Выполняя свои предвыборные обещания, Алексей начинает масштабную операцию по борьбе с коррупцией, взяточничеством и злоупотреблениями служебным положением. Благо, что для начала «чистки» всё есть – и «расстрельный» Чёрный список ФБК, и 4 миллиона сигналов от неравнодушных граждан в Анонимном чёрном ящике.

Итак, работа закипела. По Москве и крупным городам начинают кружить современные «воронки» — минивэны с тонированными стёклами. Силовики, стремясь вернуть уважение общества, наперегонки ловят преступников и день, и ночь. И простые граждане знают, что если среди ночи во дворе появился «воронок», то очередной коррупционер заслуженно перебирается из тёплой постели на жёсткую тюремную шконку.

Клубки коррупционных связей начинают разматываться. Чиновников, подозреваемых в коррупции и других нарушениях (фальсификации выборов, например) становится всё больше и больше. Квалифицированных независимых юристов для ведения судебных процессов не хватает: часть из них уже и так задействованы , а другая часть, пользуясь моментом, защищает коррупционеров за большие гонорары. Чтобы решить проблему с судами, принято решение мобилизовать проверенных студентов юрфаков, справедливо полагая, что уж трое студентов смогут заменить одного специалиста. Главное – гражданская сознательность и нетерпимость к коррупционерам.

Полицейские и военные генералы, замешанные в преступной деятельности и не успевшие уехать, начинают либо стреляться, либо покорно ждать ареста. Простые служаки, которые чувствуют за собой грехи, сбегают в леса с оружием. Но этих «лесных братьев» с успехом отлавливают их бывшие коллеги с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками.

Деятельность партии «Единая Россия» запрещена на территории РФ. Лидеры региональных отделений и ячеек уничтожают партийные списки. Но Интернет и люди помнят всех поимённо. Граждане проявляют бдительность. Например, бывшие таможенники, намётанным взглядом определяют упаковки из-под санкционных товаров в мусорных вёдрах соседей и сообщают о «подозрительных» куда следует.

Люстрированные работники СМИ уходят в подполье. Они пишут листовки и выкладывают снятые на смартфон ролики о «кровавом режиме». Простые граждане их жалеют и иногда помогают продуктами и деньгами.

Расследование коррупции в деятельности ФМС выявляет тысячи случаев незаконного получения гражданства РФ выходцами из Средней Азии и Закавказья. Бывших сограждан сажают в тёплые вагоны и отправляют на родину.

Судебные процессы по самым громким делам проводятся открыто и демонстрируются по ТВ. Возмущённые граждане требуют самых жёстких наказаний, но смертная казнь в России пока отменена. Многим осужденным в виде альтернативы предлагается отбывать наказание в трудовых лагерях. Закипают гигантские стройки страны. В новостях нет-нет, да и начинают мелькать такие сообщения: «Бригады под руководством ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 в рекордные сроки прорубили туннель сквозь Уральские горы. Бригадиры поощрены двумя дополнительными походами в магазин».

Бывшие политзаключённые меняются местами со своими обвинителями и преследователями. Те, в свою очередь, обращаются в правозащитные организации с просьбами признать уже их «политическими». Однако, в правозащитных организациях им разъясняют, что деятельность бывших прокуроров, судей и следователей попадает под вполне конкретные уголовные статьи.

Огромные суммы денег, выводимые из бюджета по «серым схемам», возвращаются обратно и идут на развитие здравоохранения и образования. Довольные повышением зарплат учителя и врачи , не озабоченные больше добыванием денег на еду, начинают лучше лечить и учить.

Коммерсанты, перестают откладывать из прибыли определённые суммы на взятки, вкладывают эти деньги в модернизацию и развитие производства, по возможности помогая родному краю в благоустройстве.

Все, уличённые в сотрудничестве с бывшим руководством страны в сфере пропаганды, покидают Россию. И спрятавшись на своих виллах в Америке, Европе и Израиле, поливают оттуда грязью новую власть и рассказывают о массовых репрессиях. Им вторят родственники и друзья осужденных коррупционеров. Но в России их никто уже не слушает.

Самые стойкие НОДовцы продолжают выходить на митинги с плакатами: «Навальный – агент Госдепа». Но полиция теперь обращает на них внимание и задерживает за несанкционированные мероприятия. НОДовцы пишут жалобы в ЕСПЧ, ООН и даже самому Трампу.

Цены на бензин и продукты регулярно снижаются. Из магазинов исчезает палёная водка, а из аптек поддельные лекарства. В школы и садики возвращаются бесплатные обеды.

Центральный Комитет «Партии Прогресса» (ЦК ПП) объявляет курс на повышение благосостояния граждан. Благодарные граждане стройными рядами идут записываться в её ряды, цитируя на партсобраниях выдержки из расследований ФБК — «Он вам не Димон», «Собачки Шувалова» и др.

Часть бывших министров и олигархов, успевших скрыться на Западе, объединяются и создают «Правительство России в изгнании» со штабом в Дрездене. На оставшиеся деньги они накупают оружия и собирают армию наёмников. Назвав это, как всегда, одиозно – Освободительная Армия, они начинают поход на Москву. Однако, штрафные батальоны, сформированные из бывших «нашистов», савушкинских и байкеров без мотоциклов, останавливают захватчиков на дальних подступах. Окончательный разгром врага совершают те, кто мечтал повторить подвиг дедов. На танках они въезжают в Берлин, попутно надавав «люлей» бандеровцам, плохим шпротам и пшекам ( чтоб не забывали).

В Европе наши войска, не связанные договорами с ЕС и другими международными организациями, помогают простым немцам, шведам, французам, итальянцам и другим, избавив их от арабского нашествия, развернув потоки беженцев в обратную сторону. Граждане европейских стран радуются, хвалят русских и при встрече старательно выговаривают: « Карашо, вотка, балалайка, Альошка».

Россия становится привлекательной не только для иностранных инвесторов, но и для собственных граждан. «Блатных» учёных и разработчиков меняют на талантливых. Появляется реальная конкуренция в науке, приборостроении и высокотехнологичных производствах. Тем, кто участвовал в «распилах», но не по своей воле, дают шанс реабилитироваться в «шарашках». Благодаря их усилиям, появляются новые ракетные двигатели, самолёты, компьютеры и т.д.

Люди начинают больше радоваться, устраивать праздничные гуляния и шествия. Бесплатно и от всей души. Время проплаченных митингов безвозвратно уходит в прошлое.

А когда колоны торжествующих россиян идут по Красной площади, то их на трибуне встречает сам Алексей Навальный – большой друг народа и непримиримый борец с коррупцией. И гремит над страной марш:

Гремя огнем, сверкая блеском стали

Пойдут машины в яростный поход,

Когда отдаст приказ нам сам Навальный

И первый маршал в бой нас поведет!

Всем удачи!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110332/18272/-