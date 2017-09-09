Навальный не хочет и не умеет работать

Разбиваю сердце тем, кого цепляет популизм — Алексей Навальный никогда не станет президентом России.

И дело не только в том, что у него судимость – оппозиционер, собрав вокруг себя сторонников больше, чем когда-либо, изрядно расслабился и дошираки есть только на камеру. То есть работать он не хочет от слова «совсем» и так будет до той поры, пока тысячи волонтёров будут исполнять эти функции за него. Правда, в такой схеме есть маленькая загвоздка – заслуг у Алексея от этого больше не станет, послужной список и так богат на пробелы.

Ну вот например. Месяц назад эфир программы «Кактус» посетила бывший сити-менеджер города Королёв Елена Логвиненко, в прошлом, кстати, член «Единой России». Елена делилась со сторонниками Навального в студии мнением, что путь во власть должен прокладываться с низов, на уровне муниципалитетов, там, где результат вашей работы всегда будет ощущаться населением, соответственно и оценят такую работу по заслугам. Ведущий Николай Ляскин на это ответил: «Надо менять всю систему целиком».

А разве Логвиненко сказала что-то не так? По-моему мнению, такая позиция заслуживает внимания. Даже покойный Борис Ефимович Немцов, страшно ненавидящий власть, прежде чем стать вице-премьером правительства в 1997 году работал и губернатором в Нижегородской области и являлся депутатом в Ярославской областной думе и ещё много чего. А что Алексей Навальный то сделал, если даже его так называемые расследования собираются по чужим, часто непроверенным материалам?

Нет, надо отдать должное, в прошлом году четверка его сторонников таки заявились на муниципальные выборы в Барвихе. Как это прокомментировал сам Навальный, чтобы протестировать главу ЦИКа Эллу Памфилову. Их благополучно зарегистрировали, но вскоре произошёл скандал. Один из кандидатов (не от Навального) незаконно присвоил себе порядка 200 голосов, в результате чего выборы были отменены и началось разбирательство в генеральной прокуратуре.

Но Навальный итогов рассмотрения жалоб и решения суда не дождался. Он заранее снял своих кандидатов с выборов, объявив, что таким образом он выражает протест. А может этим людям просто и не надо было ни в каких выборах участвовать? Может в их планы входило лишь навести шумиху, дискредитировать избирательную систему? С учётом того, что Алексей систематически призывает бойкотировать любые выборы в России, складывается именно такое впечатление.

Пожалуй, единственные выборы в стране, о которых Навальный неумолимо вещает в сети, это президентские, на которые он якобы заявится в качестве кандидата. Но вопрос, а что же сделал Алексей такого, чтобы занять главный пост в нашей стране, всё-таки остается открытым. Вот, в Псковской области, например, уже на этих выходных состоятся выборы различного уровня, где будут заявлены кандидаты от массы партий. Одна только псковская ячейка партии «Яблоко» подготовила к этим выборам 244 кандидатов в 24 городах и районах по области. А если говорить о масштабах всей страны, а не отдельного субъекта, то есть данные, по которым ЛДПР подготовила 1478 потенциальных депутатов, КПРФ – 1397, «Справедливая Россия» — 700 и так далее. Почему Навальный даже не попытался, ни себя, ни своих сторонников подготовить и выдвинуть в качестве кандидатов?

Готовит он только волонтёров, максимум – наблюдателей, да и те исполняют несколько другую функцию, раздавая агитки Алексея, на которых есть счёт, куда он вечно просит ваших денег. Неинтересны ему эти муниципальные выборы, безразличны ему российские регионы. И пока кто-то пахал за то, чтобы по истечению лет подняться до уровня большого чиновника, Алексей Навальный просто жрёт доширак на камеру, а результата ждёт как от колоссальной работы.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/20198/-