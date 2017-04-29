Навальный и Бабченко: Зелёный марш «людей первого сорта» (ФОТО, ВИДЕО)

«Зелёный дискурс» (или как лучше — «зелёнкин»?..) набирает обороты. 27 апреля сразу две известных российских медиаперсоны немножко изменили цвет лица пишет «Журналистская правда».

Первым был Илья Варламов, неудачно посетивший Ставрополь, а вторым — Алекcей Навальный, ещё более неудачно проживающий в «этой стране».

Пару слов о Варламове. Он широко известен своими путешествиями по городам и весям России, после которых постит на своём сайте диаметрально противоположные парные отчёты «Плохой/ Хороший населённый пункт», в которых, соответственно, перечисляет подкреплённые фотками недостатки и достоинства омсков и тверей.

Лично на мой взгляд, все «плохие» обзоры сделаны под копирку и критикуют весьма небольшой набор из одних и тех же многолетних проблем типа плохой ливнёвки, автопарковки на газоне и безвкусных вывесок, но, в конце концов, определённый краеведческий интерес всё это представляет, да и местному начальству излишне расслабляться не стоит.

В Ставрополе почему-то болезненно отреагировали на перспективу пополнить варламовский бесконечный ряд российских городов с грязными тротуарами и устаревшими подземными переходами (которые Варламов беззаветно ненавидит), и Илюшу облили зелёнкой. Дважды за день. Вместе со всем оборудованием. Нехорошо, если честно.

На этом «день зелёнки» не закончился, а напротив — только «раскочегарился».

На выходе из своего офиса живительную дозу бриллиантовой зелени получил главный российский майданщик Ололёша. Причем, откровенно говоря, даже сложно сказать точно — не понравилось это ему или совсем даже наоборот, поскольку он с большим энтузиазмом и вкусом превратил частичное озеленение лица в полное.

Было:

Стало:

Зачем нужно было устраивать этот «колхозный панк» — загадка. Впрочем, совсем скоро Навальный устроил «фотосессию потерпевшего» (фото в начале статьи)

«Кутузов»…

… после чего, выполнив свой фотогеничный долг, вызвал «Скорую» и зафиксировал «химический ожог роговицы» правого глаза.

Если это была самоподстава, то, конечно, существенно пожиже, чем приснопамятная «самодиоксинизация» Виктора Ющенко — так себе «самострел», из самого мелкого калибра. Да, и Ельцина с моста тоже эффектнее сбрасывали…

Если не брать очевидную для каждого оппика версию о «кровавой гебне», которая уже второй раз тянет свои бриллиантово-зелёные щупальца к Молодому Перспективному Лидеру Оппозиции, а рассмотреть не менее очевидную для каждого нормального человека версию о невероятно задолбавшем всех пронырливом прохиндее, то нам не обойтись и без вот такого текста.

Автор оного — самый откровенный наш оппозиционер, Аркаша Бабченко, который с тех пор как таки «украл трактор» и добрался до заграницы, стал вообще практически эксгибиционистом. Итак…

«Что будет со всеми остальными девяноста пятью процентами, которые от их имени позволяли — и позволяют до сих пор!!! — сносить „Градами“ дома, кварталы, населенные пункты в соседней бывшей когда-то братской стране — мне нас***ать. Куда их переселят, где они будут жить, в собачьих ли будках, в чистом ли поле, в бараках ли гулага, под собачьим ли конвоем в вагонзаки их будут заводить, головой в говно ли на допросах макать, зубы ли в подвалах вышибать — мне полностью, совершенно, абсолютно, категорически насрать.

Бабушки, дедушки, многодетные мамы, безработные папы — по***ю. Вот просто по-***-ю. Б***дь, против убийств людей они не протестуют — против убийств! Которые вот прям сейчас продолжаются, вот прям в этот вот момент! От их имени! Десять тысяч погибших. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ! Миллионы беженцев! Неа. Молчат. Даже до загона доехать не могут. А что их за МКАД переселяют — ах, давайте ужаснемся этому геноциду.

Да пошли на ***. Девяносто процентов населения этого города для меня перестали существовать еще тогда».

Итак, Аркадий Бабченка, либерал, совесть нации, сапоги которого попирают вселенную, и прочая, и прочая — прямым матерным текстом говорит 95 процентам якобы «своего» народа: мне плевать, как вы живёте и какой смертью вы, «многодетные мамы и безработные папы», умрёте. Вы для меня не существуете. Те, кого он считает достойными жизни — это те, кто вышел на забандеровский «Марш мира».

Остальных можно в расход — они же лично несут ответственность за десять тысяч погибших (абсолютное большинство погибло от снарядов ВСУ, но виноваты, разумеется, москвичи) на Донбассе. Не пускал эшелоны с клятопутинскими танками под откос (так прямо и пишет, не преувеличиваю) — всё, не отмазаться тебе, жалкое ничтожество, от либерального трибунала.

Спасибо, Аркаша, «умри — лучше не напишешь». Написал ты именно так, что как-то «неправильно» понять тебя просто невозможно — ты от имени всех своих собратьев по либеральному лагерю честно сказал: 95% москвичей и, шире, россиян, мы за людей не считаем и дать ли им жить, буде мы придём к власти — «нужно отдельно подумать».

И тут — ну наааадо жеее! — нашлись люди из числа этих огромных 95 процентов, кого подобная философия немножко оскорбила. И которые очень вежливо (могли бы и кирпич бросить) это выразили. Чтобы «люди первого сорта» не очень зарывались.

И те, кто собирается 29 апреля идти на очередной марш «людей первого сорта» — вы тоже хорошо подумайте. Вы не просто не «с народом» — вы воспринимаетесь народом как откровенная и мерзкая угроза. Народ читает вас и ужасается. И реагирует. И может отреагировать более жёстко.

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Григорий Игнатов