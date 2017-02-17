Навальный грозит расправой экс-соратнику

Наткнулся в сети на любопытные сведения о небезызвестных личностях:) Хакерская группа FELIX с большим интересом следит за перипетиями предвыборной кампании, единолично затеянной блогером Алексеем Навальным.

На этот раз хакеры слили переписку членов штаба Навального в Санкт-Петербурге, колоритно характеризующие порядки и корпоративную риторику соратников блогера.

«Большое любопытство вызвало у нас изгнание из питерского штаба Навального, широко известного в узких кругах, Фёдора Грудина. В прошлом Федя был ярым сторонником «партии Прогресса», а ныне переметнулся в петербургской филиал «Открытой России». Однако обиду на Навального и его команду, за зажиленное место в предвыборном штабе Федя затаил», — прокомментировали выложенные файлы неизвестные «доброжелатели».

Как следует из переписки руководителя питерской ячейки штаба Навального – Полины Костылёвой и Фёдора Грудина, последний после расставания с командой Навального «слил» данные на соратников Навального в Сеть.













После взаимного «обмена любезностями» в адрес Грудина отписалось еще несколько членов штаба Навального, которые с помощью отборного мата пытались надавить на бывшего соратника и заставить его убрать базу данных из интернета.

Впрочем, на Грудина эти увещевания не повлияли.

После этого в спор с бывшим подчиненным вступил «правая рука» лидера ФБК –Леонид Волков.









Ранее бывшие соратники многократно обвиняли Леонида Волкова в злоупотреблении алкоголем, преследовании представительниц слабого пола и походах в стриптиз-клубы. Собственно, те же слухи подтверждают и диалоги членов штаба Навального.

Тем более, судя по предыдущим «сливам», Навальный сам крайне негативно реагирует на алко-сексуальную активность своей «правой руки», однако Волков исправляться пока явно не желает. По сути, становясь косвенной причиной ухода работников из штаба.

Жирной точкой общения с Федором Грудиным стало письмо от Алексея Навального, в котором он угрожает «предателю» неизвестной расправой.