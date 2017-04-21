Навального спросили о многомиллионной «черной кассе» (ФОТО+ВИДЕО)

21 апреля скандально известный оппозиционер-блогер Алексей Навальный открывал предвыборный штаб во Владимире.

Сопредседатель движения «Антимайдан» Антон Демидов провел одиночный пикет напротив здания, где будет находиться штаб Навального.

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе движения, Демидов держал в руках плакат с надписью «Черная касса Навального» и вопросом, откуда появились 26 млн незадекларированных рублей на счетах сторонников ФБК.

Напомним, что Навальный продолжает свою «предвыборную кампанию», путешествуя по городам России. При этом во многих городах открытие его штабов сопровождалось акциями протеста. Так, 4 февраля серия одиночных пикетов прошла в Санкт-Петербурге: активисты держали в руках плакаты с фотографией блогера и подписью «Вор должен сидеть в тюрьме».

18 февраля активисты «Антимайдана» провели серию одиночных пикетов в Новосибирске, протестуя против открытия в городе предвыборного штаба оппозиционера.

Протестовали против приездов Навального также в Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе.

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