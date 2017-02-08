Навального приговорили к условному сроку по делу «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова в среду вынес обвинительный приговор Алексею Навальному по делу о хищении денег компании «Кировлес» и приговорил его к пяти годам условно.

Суд постановил, что Навальный организовал хищение денег при пособничестве бизнесмена Петра Офицерова.

«Навальный действовал из корыстных побуждений в качестве организатора преступления совместно со своим знакомым Офицеровым, привлеченным в качестве пособника», — сказано в приговоре.

Защита просила суд прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор.

Кировский суд заново рассматривал «дело Кировлеса», так как Верховный суд на основании постановления ЕСПЧ отменил обвинительный приговор, вынесенный в 2013 году.

У Алексея Навального также есть судимость по делу о хищении денег у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы условно, его брат Олег тогда получил реальный срок.

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