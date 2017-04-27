Навального госпитализировали после нападения с зеленкой (ФОТО)

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его госпитализировали в результате нападения в Москве.

Неизвестный облил его зеленкой и попал жидкостью в глаз, в результате чего Навальный получил повреждение.

Около часа назад Алексей Навальный сообщил, что неизвестный плеснул ему в лицо зелёнкой прямо на выходе из офиса. «Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зелёный. И зрачок и роговица», — написал оппозиционер в своем Твиттере, приложив соответствующий снимок.

Через некоторое время он добавил, что к нему приехали по вызову врачи «скорой помощи». Они наложили повязку на глаз как на «тяжелораненого» и объявили, что должны доставить Навального в больницу. Сам оппозиционер добавил: «Выглядит комично, но глаз жжёт просто адски».

В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что нападение произошло возле бизнес-центра, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией. Навальный вышел, чтобы отправится на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли и в этот момент неизвестный плеснул в него зеленкой.

Оппозицинер также вызвал полицию и написал заявление. При этом руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в своем Твиттере, что приехавшая полиция отказалась изымать записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать нападавшего.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал, что нападение произошло, когда Навальный уже сел в машину, поэтому зеленкой оказалось залито заднее сидение машины, что скорее всего принесло ущерб в десятки тысяч.

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