НАТО выступает за диалог с Россией «с предсказуемой позиции», — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене сообщил, что НАТО «твердо стоит на необходимости диалога с Россией».

«Я знаю, с позиции силы», — сказал в ответ Лавров. На это генсек альянса заявил: «С предсказуемой позиции».

«Я рад, что НАТО по-прежнему говорит с нами, и я рассчитываю обсудить некоторые вопросы практического характера», — отметил также Лавров.

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