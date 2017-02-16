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НАТО всегда выступала в защиту демократических стран, — Пентагон

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НАТО всегда выступала в защиту демократических стран, — Пентагон | Русская весна

Министр обороны США Джеймс Мэттис отказался отвечать на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что разговор с РФ с позиции силы бесперспективен, отметив, что НАТО всегда выступала за военную силу и защиту демократических стран.

В среду Мэттис, выступая на заседании глав Минобороны стран-членов НАТО, заявил, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой «с позиции силы».

В ответ министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия готова восстанавливать сотрудничество с Пентагоном, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны.

«Мне совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление. НАТО всегда выступала за военную силу и защиту демократических стран и свобод, которые мы намерены передать нашим детям», — сказал Мэттис журналистам, комментируя слова российского министра.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487252031

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