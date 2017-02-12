НАТО считают угрозой почти 70% россиян

Количество граждан, считающих НАТО угрозой для России, продолжает расти.

Такого мнения придерживаются 67% участников последнего опроса Gallup.

О нейтральном отношении к Североатлантическому альянсу рассказали 20% опрошенных.

При этом 3% считают, что НАТО — это защита для России.

За пять последних лет, с 2012 года число боящихся угрозы со стороны НАТО выросло на 29%.

Опрос об отношении к НАТО проходил не только в России. Белорусские граждане не считают НАТО большой опасностью. О тревожном отношении к альянсу сообщили 54% респондентов, а 30% не считают его ни угрозой, ни защитником.

На Украине сторонником НАТО считают 29% опрошенных, а 35% полагают, что организацию надо опасаться.

В Грузии защиту в НАТО видят 37% респондентов. Это самый высокий процент на Кавказе. В Азербайджане, а НАТО верят лишь 21%, а в Армении лишь 8% населения.

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