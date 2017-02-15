НАТО нужно готовиться к защите от России, — Пентагон

НАТО необходимо общаться с Россией, но при этом готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости, заявил новый министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Хотя Соединенные Штаты и альянс хотят общения с Россией, в то же время мы должны защищать себя, если Россия решит действовать против международного права», — сказал Мэттис на заседании глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Текст выступления распространила американская делегация.

«Мы не готовы сдавать ценности нашего союза или позволить действиям России говорить громче, чем кто-либо в этом зале. Мы укрепим альянс и будем защищать себя, даже в надежде увидеть соблюдение Россией обязательств в соответствии с основополагающим актом НАТО-Россия», — добавил Мэттис.

«Балансировать между сотрудничеством и конфронтацией — это, безусловно, неприятное стратегическое положение», — заключил он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО в то же время расширяет инициативы по «сдерживанию российской агрессии».

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