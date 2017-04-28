НАТО необходимо ликвидировать как можно быстрее, — австрийский политик

В работе Ялтинского международного экономического форума приняла участие представительная австрийская делегация. Помимо сенатора верхней палаты австрийского парламента Ганса-Йорга Йеневайна и вице-мэра Линца Детлефа Виммера, в Крым прибыл и Йоханнес Хюбнер — заместитель председателя комитета национального совета (нижняя палата парламента) по международным делам.

В интервью «Известиям» он рассказал о причинах нежелания Евросоюза решать «крымский вопрос», будущем ЕС и о специфике американской политики на европейском направлении.

— После введения санкций против России в 2014 году отношения России и ЕС сильно пострадали. Как вы оцениваете отношения между Москвой и Веной?

— В двухсторонних отношениях между Австрией и Россией не существует серьезных разногласий. Тем не менее членство Вены в ЕС ограничивает ее в проведении внешней политики.

К тому же США заинтересованы в антироссийских санкциях и фактически заставили Евросоюз присоединиться к экономической войне против Москвы. События 2014 года вокруг украинского кризиса стали предлогом для введения санкций.

— Когда можно ожидать решения «крымского вопроса»?

— На Западе нет политической воли в решении этой проблемы. Наоборот, существует стремление усугубить кризис и использовать Крым в качестве предлога для продолжения санкционной политики.

Ведь решение крымского вопроса очень простое: ЕС может инициировать референдум под международным патронажем и еще раз спросить людей, хотят они быть с Россией или Украиной.

Вместо этого западные элиты отказываются от диалога и продолжают себя убеждать в том, что жители Крыма не могли проголосовать за воссоединение полуострова с Россией. Хотя нашей моральной обязанностью должна быть поддержка людей, которые высказали свою волю согласно базовому принципу ООН — праву народов на самоопределение.

— Каким вы видите будущее Евросоюза?

— Если ЕС планирует продолжать свою деятельность, то единственный верный путь — децентрализация. Укрепление власти Брюсселя приведет рано или поздно к развалу организации.

Многие решения, которые принимает ЕС, зачастую оказывают негативное воздействие на страны — участницы союза. В качестве примера можно привести создание еврозоны. Идеологически мотивированное решение было нецелесообразно с экономической точки зрения. Принятие евро подорвало экономики Португалии, Италии, Испании или, например, Греции, которые оказались не готовы к переходу на новую валюту.

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Миграционный кризис также ставит под вопрос единство ЕС. Он продемонстрировал, что Евросоюз не способен защитить свои границы и провести такую миграционную политику, которая была бы приемлема не только для западных, но и восточных стран ЕС. В связи с этим, Вышеградская группа (региональная организация, в которую входят Чехия, Словакия, Польша и Венгрия — прим. ред.) может стать центром объединения восточноевропейских стран, которые дадут отпор политике Брюсселя с целью сохранения собственного суверенитета.

— Большинство членов ЕС входят также и в НАТО — военный альянс, который продолжает свою экспансию на Восток. Как вы оцениваете действия этого блока?

— Ликвидация альянса могла бы стать единственным разумным решением в 1991 году. Вместо того чтобы после окончания холодной войны начать новую эру равноправного сотрудничества, НАТО начало разрастаться, перевооружаться и приближаться к границам России. Это необходимо рассматривать как агрессивные действия, целью которых является лишь укрепление американского влияния и присутствия в Европе.

На мой взгляд, альянс необходимо ликвидировать, и как можно быстрее.

— Как вы оцениваете политику американского президента Дональда Трампа в отношении к России?

— Президент в США имеет очень ограниченные возможности в самостоятельном принятии решений, и политика осуществляется в кулуарах. Реализация намерения Дональда Трампа сменить политический подход в отношении России была немедленно заблокирована.

Отстранение Майкла Флинна (советник президента США по национальной безопасности. — прим. ред.) из-за якобы сотрудничества с Россией является лишь доказательством того, что улучшение отношений с Москвой в Вашингтоне, увы, не приветствуется.

— Почему влиятельные круги в США заинтересованы в проведении антироссийской политики?

— Россия во главе с президентом Владимиром Путиным воспринимается в качестве врага, потому что Кремль препятствует установлению полной гегемонии США на мировой арене.

Владимир Путин не придерживается курса, который задает Вашингтон. Вместо этого Москва проводит независимую политику. В целом причиной противостояния является то, что в американских политических и военных кругах доминирует идея о существовании единственной мировой державы — США. Тем не менее истинные причины русофобских настроений требуют детального исследования, а это, на мой взгляд, могло бы быть достойно Нобелевской премии.

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