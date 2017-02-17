НАТО может присоединиться к расследованию гибели Леха Качиньского

НАТО готово присоединиться к расследованию причин катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич после участия во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает РАР.

Отмечается, что министр провел переговоры с главнокомандующим объединенных вооруженных сил Альянса в Европе Кертисом Скапаротти и коллегой из Великобритании Майклом Фэллоном. Они и сказали Мачеревичу о том, что Альянс готов оказать помощь. «Сейчас то время, чтобы НАТО присоединился к выяснению всех причин катастрофы и поддержал работу нашей Комиссии по исследованию авиаинцидентов гражданской авиации», — сказал польский министр.

По его словам, Варшава надеется на полное сотрудничество и, в частности, на получение полной информации, которая есть у НАТО и отдельных государств.

EADaily напоминает, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря призвал прекратить всякие спекуляции на тему катастрофы польского президентского самолета. «Трагедия произошла страшная. Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего Президента, который зашёл в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: „Не могу, садиться нельзя“. На что вошедший в кабину человек из окружения Президента говорит: „Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись“. Послушайте, всё же ясно. Чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали всё, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, вот и всё. Там и так всё понятно. Если что-то ещё непонятно, пускай следственные органы доразбираются», — заявил Путин.

Авиакатастрофа, в результате которой погибла официальная делегация Польши во главе с Лехом Качиньским, произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Правительственный самолет Ту-154М направлялся в Катынь. Пилоты приняли решение посадить самолет из-за плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей. Однако самолет не долетел несколько метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный и столкнулся сначала с деревьями, а затем с землей. В результате происшествия погибли все 96 пассажиров.