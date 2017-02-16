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НАТО должно платить Украине за защиту от России, а не рассказывать о кредитах МВФ, — Безсмертный

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НАТО должно платить Украине за защиту от России, а не рассказывать о кредитах МВФ, — Безсмертный | Русская весна

НАТО должно платить Украине за защиту от «российской агрессии».

Об этом заявил экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

«Почему сейчас едут на Донбасс представители большинства стран НАТО, чтобы научиться воевать с русскими? Что это такое? Обучение. Только если вы к нам едете учиться, а мы вас защищаем, то, по крайней мере, платите за то, что мы вас закрываем, а не рассказывайте о кредитах Международного валютного фонда, о том, что надо возвращать деньги и так далее», — сказал он. 

«Мне кажется, что мы действуем, как неадекватные люди в этой ситуации», — добавил украинский политик.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487264923

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