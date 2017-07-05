Наталью Фриске раздражают сравнения с покойной сестрой

После смерти Жанны Фриске ее многочисленные фанаты перебрались в Инстаграм родной сестры певицы. Фолловеры поддерживали Наталью, восхищались ее фотографиями.

На многих снимках Наталья Фриске очень похожа на свою покойную сестру. Под такими фото подписчики оставляют множество «лайков» и комментариев в стиле «Вылитая Жанна». И если до недавнего времени Наталья не возражала против таких сравнений, то на днях довольно жестко обратилась к подписчикам своего микроблога.

Поводом для недовольства Натальи Фриске стала критика в ее адрес. Некоторые пользователи Instagram посчитали девушку слишком толстой. В ответ на критику в свой адрес, Наталья оставила в микроблоге большой пост:

Как же много злых людей на белом свете))) видят только чужие недостатки, а в своём глазу бревна не видят, ребят, мой вам совет, живите своей жизнью, не проживайте чужую, если я вам так не нравлюсь, так отпишитесь от меня)) вас никто не заставлял на меня подписываться, а то видимо подписались для того, чтобы обсуждать мою жизнь, мою толстую попу и все в этом роде))) посылаю вам лучи добра и позитива, удачи вам во всем p.s. И перестаньте меня сравнивать с моей сестрой!!! Мы два разных человека!

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Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/natalyu-friske-razdrazhayut-sravneniya-s-pokojnoj-sestroj.html