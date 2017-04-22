Настасья Самбурская пострадала от квартирных воров

Актриса Настасья Самбурская оказалась жертвой квартирных грабителей. У звезды «Универа» похитили крупную сумму денег, которые она откладывала, чтобы расплатиться за взятую в ипотеку квартиру.

Когда вчера вечером артистка вернулась домой после премьеры спектакля «Салемские ведьмы», она не смогла открыть дверь ключом. Выяснилось, что дверь открыта, а в жилище Самбурской побывали воры.

Грабители устроили после себя настоящий хаос — все вещи были разбросаны, шкафы открыты. Однако из вещей пропали только дорогие часы Rolex и колечко, доставшееся Насте от бабушки. Воры точно знали, за чем шли — пропала также огромная сумма денег, которые Самбурская откладывала на очередной платеж за квартиру:

у меня украли, подаренные на 30-летие часы Rolex, о которых я долго мечтала и получила от друзей. Но самый кошмар — это деньги! Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли.

Анастасия находится в подавленном состоянии, ведь для того, чтобы накопить нужную сумму денег, ей приходилось очень много работать. После ограбления актриса не хочет оставаться ночевать в квартире.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/nastasya-samburskaya-postradala-ot-kvartirnyh-vorov.html