Наследство-терем кузнеца Сергея Кириллова

Самый оригинальный и красивый дом на Урале – это, безусловно, дом кузнеца Кириллова в селе Кунара (Свердловская область). Село находится в 20 километрах от популярного среди туристов Невьянска. Оно совсем небольшое. Названо по реке Кунарке, впадающей в озеро Аятское. Согласно переписи 2010 года, здесь постоянно проживает лишь 143 человека.

Это маленькое село прославил на всю Россию Сергей Иванович Кириллов, создавший чудо-дом. Пряничный домик, как его называют. В 1999 году этот сказочный терем победил во всероссийском конкурсе самодеятельного деревянного зодчества. Посмотреть на удивительный дом стали съезжаться туристы. И не только с Урала.

Дом Кириллова поражает воображение. Стоишь перед ним – и глаз не отвести! Чего здесь только нет! Счастливые дети, голуби, солнце, богатыри… Много символики Советского Союза. В центре – профиль В.И. Ленина. Самое распространенное украшение – орнаменты и цветы.

Здесь все то, о чем мечтал каждый житель СССР. И все это сделано своими силами из дерева и металла! Настоящее произведение искусства!

У многих людей, видевших этот дом, складывается впечатление, что его создавала рука ребенка. Украшенный скульптурками пионеров, зверюшек и птиц, расписанный цветными красками, он создавался в советское время, но оставляет абсолютно нереальное, сказочное впечатление.

Здесь можно увидеть голубей, цветы, женихов с невестами, котят, кресты, купола церквей, герб СССР, всадников на коне тысячи других разных симпатичных фигурок, а также надписи: «Летите голуби, летите. Для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите, народам мира наш привет!», «Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А на самой верхней точке крыши – «Миру – мир».

На трассе, ведущей из Екатеринбурга в Невьянск возле домика Кириллова осталась черная широкая полоса стертой резины. Это след от колес тысяч машин. Водители, сидевшие за их рулем и увидевшие этот терем, не могли не нажать на тормоза. А многие специально едут из Екатеринбурга в Невьянск сюда, чтоб взглянуть на это «рукотворное чудо» русского зодчества. Кузнец Сергей Иванович Кириллов умер несколько лет назад. Но лично знавшие мастера люди, уверены, что его душа была такой же позитивной и радостной, как и этот дом.

Цифры под коньком дома «1954» свидетельствуют о дате начала работ. Основная работа была закончена в 1967 году – к 50-летию революции. Но Кириллов на этом не остановился и продолжал творить до последнего. Дом поражает воображение не только снаружи, но и внутри. Даже печь там особенная. Не говоря о потолках, стенах, мебели и прочем.

К сожалению, осенью 2001 года С.И. Кириллов умер. У входа на кладбище, близ большой сосны стоит его памятник. Кузнец выковал его себе сам, при жизни, в подобной стилистике, что и дом. Памятник выглядит как большой цветник с яркими цветами из металла.

Все, кто его знал, говорят, что это был удивительный, добрый и светлый человек. Такой же, как и его дом, в который он вложил всю свою душу. Рассказывают, что когда Кириллов приходил с работы – сразу же шел в мастерскую изготавливать украшения для дома. А еще он был хорошим гармонистом, без которого не обходилась ни одна свадьба.

После смерти Кириллова дом стал постепенно ветшать. Одна из фигурок и вовсе сломалась и упала. На помощь пришел Евгений Ройзман. Дом был отреставрирован. А недавно Евгением Ройзманом и Юлией Крутеевой была выпущена еще и книга «Домик в Кунаре. Цветы и голуби кузнеца Кириллова».

После смерти мастера продолжает жить в доме его вдова Лидия Харитоновна, которой уже более 82-х лет. На сколько хватает сил ухаживает за чудо-домом и охотно показывает его приезжим туристам, число которых растет год от года. Вход в усадьбу она не запирает. В воротах и двери вместо замка есть специальная железная кнопка: нажимаешь – дверь открывается, и любой желающий может зайти во двор. Несмотря на это, еще ни у кого не поднялась рука обокрасть такой дом.

Лидия Харитоновна вспоминает: «Мы поженились в 1951 году, поселились в избе Сережиного деда. Через 2 года после свадьбы дом покосился – мы стали его выравнивать. С этого все и завязалось. Сережа прежде избу выровнял, потом сделал ставни новые, потом изготовил наличники, поставил ворота резные, и пошло-поехало. Так всю жизнь над этим домом и трудился».

– А где он научился кузнечному ремеслу?

– «Да не учился нигде. У него всего 3 класса образования. И в родне у него никого такого мастеровитого не было. В 41-м отец ушел на войну и не вернулся, умерла мать. На Сереже остались младшие сестра и брат. Надо было как-то жить-выживать – пришлось пойти к молотобойцу учеником».

Сергей Кириллов до самой смерти был единственным кузнецом в деревне. Трудился в колхозе, а дома сделал себе собственную мастерскую. Приходил с работы – и сразу в туда. Работал до 12 ночи, утром вставал в 4 утра. Если кто-то из соседей просил что-то сделать – ни в чем не отказывал. А по выходным на свадьбах односельчан на гармони играл.

Вокруг дома Кирилловых дважды бушевал пожар. Дотла сгорели соседние здания. Но чудо-дом остался цел и невредим. П.С. После смерти кузнеца Кириллова в доме осталась только его вдова, которая была не в состоянии поддерживать в надлежащем состоянии уникальное архитектурное сооружение. В результате краски потускнели, а часть резных фигурок разрушена ветром, снегом и дождем. Привести дом в порядок помогли местные власти.

Чудо-дом неоднократно пытались выкупить за большие деньги, но сначала сам Сергей Иванович, а затем и Лидия Харитоновна отказывались продавать это произведение искусства. Хочется надеяться, что дом сохранится и в последующем, а потом, может быть, превратится в музей. В доме снимался эпизод фильма Алексея Федорченко «Ангелы революции», который вышел в прокат в 2015 году.

Авторы: Павел Распопов и Дарина Литовиж

Видео «4 канала» 1998 года (в сюжете присутствует и сам кузнец Кириллов): https://rutube.ru/video/a0762623ca582d9c8d58b6ddc1ffed39/?ref=logo

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18282/-