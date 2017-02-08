Наши политические партии – это пародия. Как вправить им мозги?





Как показывает явка на последних выборах в Госдуму, спустя 25 лет с начала демократии у народа наконец-то начал вырабатываться иммунитет к пустым предвыборным обещаниям. Но при этом образовалось некоторое отчаяние в отношении политики в целом.

Как положение исправить? Вот мои соображения на этот счет.

Во-первых, что собственно мы знаем о политике?

• Политики всегда врут

• Непонятно, как и сколько эти люди зарабатывают, но совершенно очевидно, что доходы их внушительны и явно не относятся к категории трудовых.

• Будучи однажды «избранными народом», политики старательно от этого народа дистанцируются.

• Политика – это другой мир, в котором живут другие люди, по другим законам. И этот мир соприкасается с нашим только во время выборов.

И знаете, что самое смешное? По условиям некоего «государствообразующего» социального договора между народом и властью это действительно избранники народа!

Да, у нас начисто отсутствует правовой фундамент парламентаризма. И обычный человек не имеет никаких шансов стать, например, депутатом, будь он хоть трижды умен, честолюбив и порядочен. Особенно если он трижды умен и порядочен.

Да, советский народ никто не готовил к тому, что политик может беззастенчиво врать и иметь нетрудовые доходы сопоставимые с бюджетом небольшого города – а главное, на вполне законных основаниях.

Да, у нас нет ничего, кроме вот этих людей и этой выборной системы. Все прочие рычаги влияния на действующую власть окутаны туманом Уголовного кодекса, и доступа к ним обычный гражданин не имеет.

А ведь нам обещали, что именно народ посредством своих избранных представителей будет принимать законы, по которым должна жить вся страна.

Но кое-что нам все-таки оставили. Право не вступать в партии и право не ходить на выборы отобрать, к нашей безграничной радости, не так просто. И многие граждане начали этим правом пользоваться уже вполне осознанно и целенаправленно, поскольку, видимо, поняли, что играть с ловкачами по их правилам – всегда себе в убыток.

Мне это видится крайне позитивной тенденцией, за которой можно было бы просто радостно наблюдать, ни во что не вмешиваясь. Но, увы, все не так просто.

Дело в том, что некоторая социально полезная функция у всех этих «избранных людей» все-таки есть. И выполнять ее им приходится даже вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Это функция балласта, который не позволяет опрокинутся всему обществу в случае каких-то особо «завиральных» идей правящей верхушки. И если, и народ, и власть единовременно придут к тому, что этот балласт не нужен, он лишь мешает поднятию России с колен, нас могут ждать самые лютые реформы. И можете быть уверены, тогда достанется всем.

Но пока все эти «избранники» находятся в тисках меж властью, требующей видимости демократии, и народом, показывающим средний палец в ответ на всякие политические агитации, у нас есть хотя бы гарантия того, что завтра не введут, скажем, плату за солнце и воздух!

Однако я все же хотел бы от довольно очевидной критики перейти к неочевидным предложениям. По сути они сводятся к публичному формированию единого политического запроса населения нашей страны к системе, от которой мы все так зависимы.

У простого обывателя ко всяким политикам и избранным чиновникам сейчас всего один вопрос: «Когда же вы, гады, перестанете обманывать и обкрадывать людей и начнете вместо этого работать?» Но поскольку простой обыватель этот вопрос правильно сформулировать не может, политики обычно ловко уходят от ответов на него.

Те же вопросы, которые собрал я, применительно к политическим партиям, на мой взгляд, вполне конкретны, обоснованны, правомерны, а главное – неотвратимы. Во всяком случае, если в ответ на них, нам начнут рассказывать какие-то сказки, мы это быстро поймем.

Вот мои требования ко всякой политической партии:

1. Полная финансовая прозрачность в деятельности партии.

• я хочу знать, на какие средства создавалась партия,

• хочу знать, на какие средства существует партия,

• хочу знать, на что уходят эти деньги.

2. Возможность выражать вотум недоверия любым членам и руководителям партии и исключать их, со снятием с должности, решением 70% членов партии.

• я хочу сам выбирать людей, которым я делегирую свои полномочия,

• хочу контролировать всю цепочку, по которой делегируются мои полномочия,

• хочу, чтобы представитель, который потерял мое доверие, потерял возможность им пользоваться.

3. Вовлечение членов партии на уровне принятия всех решений.

• я хочу участвовать во всех партийных процессах непосредственно, а не в качестве статиста или удаленного наблюдателя,

• хочу, чтобы этот процесс был достаточно организованным и комфортным.

4. Любой член партии может претендовать на любую должность и быть избранным по результатам голосования.

• я хочу, чтобы каждый занимался своим делом,

• чтобы ненужные люди не задерживались на своих местах и не передавали свои места другим за деньги или по наследству.

Как все это воспроизвести на деле – если партийное дело вроде суверенное, чуть ли не частное? Но нынешнюю, хорошо известную всем практику как-то же ввели! Надо честно признаться, что настоящий парламентаризм у нас за 25 лет не только не оформился, но и скатился в то болото, от которого пользы обществу кот наплакал. Высшая власть вполне могла бы создать некий временный устав, обязанный для всех на стадии «начального формирования». Начинающий водитель, летчик сперва проводит сколько-то часов рядом с инструктором – и лишь потом самостоятельно уходит в дорогу или в небо. Без этого аварий и катастроф не избежать.

По материалам Сергей Овчаренко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/17113/-