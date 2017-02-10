Украина 

Нас вынуждают начать наступление и отомстить за Гиви, — Глава ДНР (ВИДЕО)

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Нас вынуждают начать наступление и отомстить за Гиви, — Глава ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР Александр Захарченко 9 февраля посетил передовые позиции ВС ДНР, где прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Обстановка очень тяжелая. И я думаю, что последние теракты были для того, чтобы обстановку здесь сдвинуть», — отметил он.

«Нас вынуждают отомстить за Мишку (Михаила Толстых, позывной „Гиви“ — ред.) начать наступление», — добавил Захарченко.

«Это срыв Минских соглашений. Но это наступление будет абсолютно непродуманным, поэтому мы будем готовиться, а за Гиви мы в любом случае отомстим», — подчеркнул Глава Республики.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486677292

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