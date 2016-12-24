Россия 

«Нас санкциями не взять», — МИД России

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«Нас санкциями не взять», — МИД России | Русская весна

Российские компании, к которым применены санкции США, продолжат нормальную работу, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

«Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, „Темпбанк”, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память», — говорится в документе.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482591078

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