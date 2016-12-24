«Нас санкциями не взять», — МИД России

Российские компании, к которым применены санкции США, продолжат нормальную работу, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

«Нас санкциями не взять. Российские компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, „Темпбанк”, взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу. А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память», — говорится в документе.