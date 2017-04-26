Нарышкин: Россия занимает ведущие позиции в борьбе с коррупцией

Россия не уступает многим развитым странам в вопросах противодействия коррупции, занимая ведущие позиции в мире.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР), постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что речь идет об исполнении требований международных конвенций.

Сейчас страны не могут комплексно действовать в вопросах противодействия коррупции, а особенно сложно вернуть в страну доходы, полученные незаконным путем и затем выведенные за рубеж.

«Практически все обязательства, взятые нашей страной в рамках существующих международных стандартов… достаточно успешно реализуются», — сказал Нарышкин на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

При этом некоторые страны, особенно Великобритания и США, спокойно используют средства, полученные от иностранных компаний, если они согласились их выплатить в рамках досудебных расследований по делам о коррупции.

По словам главы СВР, речь идет о миллиардах долларов.

«Фактически, устанавливается своеобразная рента за несогласованный доступ на иностранные товарные рынки», — отметил он и добавил, что коррупционные потоки капитала, в основном, движутся из стран Евразийского региона в западные страны.

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