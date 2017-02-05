Проишествия 

Нарушенное диверсантами электроснабжение Горловки восстановлено

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В Горловке снова есть свет. Иллюстрация uralstroyportal.ru

Энергоснабжение Горловки, нарушенное в результате подрыва 4 февраля украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском, восстановлено. Об этом в воскресенье 5 февраля сообщает ДАН, ссылаясь на и.о. горадминистрации Ивана Приходько.

«Энергоснабжение восстановлено. Со светом в городе все хорошо», — сказал Приходько.

Накануне сообщалось, что город был полностью обесточен в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под пгт Луганское.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/narushennoe-diversantami-elektrosnabzhenie-gorlovki-vosstanovleno

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