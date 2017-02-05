Нарушенное диверсантами электроснабжение Горловки восстановлено

Энергоснабжение Горловки, нарушенное в результате подрыва 4 февраля украинскими диверсантами линий электропередачи под Луганском, восстановлено. Об этом в воскресенье 5 февраля сообщает ДАН, ссылаясь на и.о. горадминистрации Ивана Приходько.

«Энергоснабжение восстановлено. Со светом в городе все хорошо», — сказал Приходько.

Накануне сообщалось, что город был полностью обесточен в результате подрыва украинскими диверсантами линий электропередачи под пгт Луганское.