Нардеп провел акцию протеста возле посольства Германии в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко провел акцию протеста возле посольства Германии в Киеве, написав на установленном возле диппредставительства фрагменте Берлинской стены «Nein!»

Протест связан с тем, что 7 февраля посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе можно провести в присутствии российских войск.

«Во всем плохом есть хорошее, и господин посол в своем заявлении признал, что на Донбассе таки есть российские войска», — сказал Гончаренко.

«Но наш ответ — „нет”, если кто не понимает „нет” на украинском или на русском, то мы скажем по-немецки Nein — мы напишем это на куске Берлинской стены, символе оккупации Европы Кремлем. Это наш ответ послу», — добавил он.

И в завершение своей речи нардеп заявил, что «Берлин должен рассмотреть целесообразность пребывания господина Райхеля на посту посла в Украине».

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