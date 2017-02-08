Нардеп: К блокаде ЛДНР присоединились бойцы ВСУ

30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли отпуск и решили присоединиться к участникам блокады Донецкоий и Луганской народных республик. Об этом на своей странице в Facebook написал один из активистов блокады ЛДНР, украинский нардеп Семен Семенченко.

По его словам, бойцы ВСУ только что приехали на базу штаба блокады. «Разбудили, напустили мороза, сейчас ищем, где разместить, а нам звонят и говорят, что с разных концов фронта и тыла едут к нам еще!» — утверждает нардеп.

Как сообщало EADaily, ранее участники блокады Донбасса заявили, что планируют создать вооруженные посты. В Донецкой области полиция применила силу против участников блокады железнодорожного переезда в Артемовске (по новокиевски — Бахмуте), которые выступают против торговли с ЛДНР. Сегодня в ДНР заявили, что Киев полностью проигнорировал план из нескольких пунктов по стабилизации ситуации в Донбассе, составленный властями республики.