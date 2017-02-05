Нардеп избил полицейского и угрожал убить его коллег, мешающих блокаде Донбасса

На блокпосту в Бахмуте временно оккупированной территории ДНР народный депутат, участвующий в блокаде железнодорожного переезда, избил сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой, сообщила пресс-служба полиции.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

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«Установлено, что 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС», — сообщили в полиции.

На временно оккупированной территории транспортные средства проверяются с целью прекращения трафика нелегального оружия.

«По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища», — заявили в полиции.

Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью и угрожал полицейским физической расправой.

Имя нардепа, ударившего полицейского, назвал его коллега по Раде Олег Ляшко: им оказался Владимир Парасюк.

«Владимир Парасюк ударил полицейского на Донбассе, — написал Ляшко в своем фейсбуке. — Это ниже плинтуса и очень плохой пример для украинцев, чем бы Парасюк ни мотивировал свои действия. Владимир должен или держать себя в руках, или лечиться».