Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске убил перед этим инструктора стрелкового клуба

Напавший на приёмную УФСБ по Хабаровскому краю убил инструктора стрелкового клуба и похитил карабин и два пистолета.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A.B. похитил карабин „Сайга” и два пистолета в стрелковом клубе г. Хабаровска, предварительно убив инструктора. После этого преступления он совершил нападение на приёмную управления ФСБ России по Хабаровскому краю», — приводит РИА Новости слова пресс-службы центра общественных связей ФСБ России.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Хабаровске в результате нападения на приёмную УФСБ России погиб сотрудник правоохранительных органов и посетитель, ещё один человек получил ранение.

Преступник был ликвидирован. Им оказался уроженец Хабаровского края, 18-летний молодой человек, который мог принадлежать к неонацистской группе.

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