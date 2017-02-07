Напавший на французских военных у Лувра египтянин начал давать показания

Абдулла Хамами, ранее напавший на охранявших парижский музей Лувр военных, начал разговаривать с полицией. Прежде он отказывался давать показания, сообщает ВВС.

Уроженец Египта напал на французских военных с двумя мачете и был ранен в живот. Один из военнослужащих ранил Хамами, и сейчас он находится в больнице. Власти идентифицировали злоумышленника как 29-летнего египтянина Абдуллу Хамами.

Нападение произошло утром 3 февраля. Мужчина, державший по мачете в каждой руке, набросился на вооруженных солдат с криком «Аллах акбар». Он нанес одному из военных легкое ранение в голову. Второй солдат упал, оттолкнул Хамами ногами и выстрелил ему в живот. Египтянин набросился на него еще раз, и военный сделал еще несколько выстрелов.

Реда Хамами — отец Абдуллы — заявлял, что его сын не террорист. Он обвинил военных в применении излишней силы. Власти заявляли, что военнослужащие действовали профессионально, и применение силы было полностью оправданным.

По данным полиции, Хамами постоянно проживает в ОАЭ. Он женат, его супруга сейчас беременна. Во Францию Хамами приехал из Дубая 26 января и планировал вернуться 5 февраля. Он поселился в восьмом округе Парижа в съемной квартире. На следующий день после приезда арендовал машину до 5 февраля. Еще через день он купил две мачете длиной 40 см по цене 680 евро за оба ножа. При себе у Хамами обнаружили паспорт с визами Саудовской Аравии и Турции. Также в его рюкзаке нашли баллончики с краской.

Следствие подозревает, что египтянин хотел испортить произведения искусства, которые для многих радикальных исламистов символизируют западный образ жизни.

Французские следователи заинтересовались записями Хамами в «Фейсбуке», где он пишет о «братьях в Сирии», и «Твиттере». В последней своей записи в сети он упоминает террористическую группировку ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ) и Абу Мухаммеда аль-Аднани (бывший «пресс-секретарь» ДАИШ, уничтожен в августе 2016 года) — организатора теракта на борту российского пассажирского авиалайнера, взорванного над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.