Нам нужны русские, а мы нужны им, — глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в разговоре с RT заявил о желании ФРГ содействовать установлению мира между Россией и Украиной для снятия антироссийских санкций.

«Мы мирная страна, мы хотим помочь тому, чтобы мир воцарился и в других частях мира, чтобы отношения между Украиной и Россией стали лучше, как бы сложно это сегодня ни было. Мы хотим при помощи минского процесса содействовать установлению мира, чтобы снять санкции с России», — сказал Габриэль.

Он также отметил, что Россия и Германия должны вместе позаботиться о том, чтобы странам стало лучше с экономической точки зрения.

«Как немцы, мы знаем, что нам нужны русские, а русским нужны мы, чтобы вместе позаботиться о том, чтобы нам стало лучше с экономической точки зрения, чтобы царил мир, чтобы мы сдерживали конфликты. Мы соседи — Европа и Россия. А соседи остаются друг с другом», — добавил глава МИД ФРГ.

Ранее Габриэль прокомментировал инициативу о создании миссии ООН в Донбассе.

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