Нам начхать, — Рогозин о планах ЕС продлить санкции

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявил, что «нам на это начихать».

Агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило ранее, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в Twitter.

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