Россия 

Нам начхать, — Рогозин о планах ЕС продлить санкции

0 коментариев
Нам начхать, — Рогозин о планах ЕС продлить санкции | Русская весна

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявил, что «нам на это начихать».

Агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило ранее, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.

«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС продлит санкции против России на полгода, — Bloomberg

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486276363

Другие новости:

njfypg_1472046963

ВАЖНО: СК РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Украины

0
5kabjt_1460059622

Стала известна дата «прямой линии» с Владимиром Путиным

0

Проект Конституции России. 10. Судебная власть.

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *