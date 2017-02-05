Нам начхать, — Рогозин о планах ЕС продлить санкции
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявил, что «нам на это начихать».
Агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило ранее, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.
«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в Twitter.
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Вопрос к. Bloomberg:
А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать? https://t.co/6TYYa2pHDT
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 февраля 2017 г.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486276363