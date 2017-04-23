Налог не дремлет, даже когда экономика спит
Мы не смогли придумать, как сделать отдельным гражданам лучше, поэтому рассматриваем как рабочий вариант уравнивание налоговых условий через «сделать всем хуже». Эти слова замминистра финансов России Алексея Моисеева – квинтэссенция и апофеоз нынешнего обострившегося стремления государства залезть в карманы верноподданных.
В принципе российские чиновники и раньше поглядывали на содержимое этих карманов с нескрываемым вожделением. Но теперь, когда из-за подешевевшей нефти и неснижаемых амбиций федеральный бюджет стал ощутимо потрескивать по швам, подобная тяга к росту фискальной нагрузки перестала считаться социально неприемлемой.
Короче, мытари собрались покуситься уже и на святое…
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения 13%-м НДФЛ тех доходов граждан, что получены с их банковских вкладов. По мнению замминистра финансов РФ Ильи Трунина, который отвечает в министерстве за налоговую политику, проценты по депозитам следует облагать налогом на доходы физических лиц:
«Мы считаем, что в этом направлении надо идти. Потому что не очень понятно, почему мы такой вид доходов не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений, почему с любых зарплат, даже ниже средней, удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион рублей в год процентов, например, то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов».
Чиновник поясняет, что подобное предложение родилось в процессе работы над освобождением от налога процентных доходов по корпоративным облигациям. Именно этот чиновный труд, длящийся уже второй год, и привёл к появлению перла, приведенного в самом начале заметки.
В обоснование своих идей чиновники дружно ссылаются на некоторых вкладчиков-миллиардеров. Мол некий человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, не платит никаких налогов с доходов своих депозитов, но ведь так больше делать нигде нельзя. Правда, по статистике сверхкрупных вкладов – доли процента в общей массе. То есть, как максимум, речь идёт о нескольких тысячах вкладчиков из нескольких десятков миллионов. Но почему бы не «сделать всем хуже», если можно и разрешено?
Вот только забывают министерские тузы, что банковские вклады – при всех их изъянах – едва ли не единственный массовый финансовый инструмент в России. И что хранят на депозитах свои сбережения совсем не рантье, а самые обычные люди, которые пытаются решить свои самые жизненные задачи. Некоторые таким способом копят на первый взнос в ипотеку. Старшее поколение откладывают на похороны. Те, кто помоложе – на образование детям. Большинство же просто сберегают крохи на чёрный день.
И с каждым годом решать эти прозаические задачи становится всё сложнее. Ставки по вкладам падают в стагнирующей экономике, поскольку банкам, по сути, некого кредитовать и нет смысла привлекать средства населения.
По сути, банковские депозиты едва-едва компенсируют инфляцию – если не полностью, то хотя бы в некоторой части. Если откусить от процентов по ним 13% в государственный карман, реальная доходность станет и вовсе отрицательной. И люди лишатся единственного инструмента сбережений.
Конечно, можно было бы, как на Западе, плюнуть на депозиты и жить в кредит. Но в нестабильной российской экономике это всё равно, что ходить по лезвию бритвы. И в общем случае существовать без финансовой подушки на чёрный день – верная дорога к откровенной нищете из-за малейшего дуновения ветерка. Тем более что власти вполне готовы отнимать у проблемных заёмщиков последнее.
И хотя в Минфине вяло говорят, что пока финансовое ведомство с такой инициативой не выходит в Думу, повторяющиеся попытки озвучивать её в СМИ снова и снова наводят на мысль о том, как долго продлится это пока.
А.Нальгин
По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/18274/-