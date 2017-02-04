C 2000 года каждому жителю Аляски с нефтяных доходов выплатили по $24774. Власть считает нефть достоянием людей

В ответ на это в РФ вводят налог на сбор грибов и ягод.

Все всё вроде понимают,в частности,что путинские дружки с ЕдРо попросту грабят Россию,но,тем не менее вся эта шушера у власти!

На Аляске живую ЛЮДИ, а в эрефии — рабы его величества.

Зарплата главы крупнейшего госбанка в Индии — $45700 в год. В эрефии глава ВТБ получил $21 млн, Сбербанка — $11 млн

Глава крупнейшей нефтегазовой компании Китая получает $107000 в год. Глава Газпрома столько зарабатывает за два дня

Алёна Попова ‏@alyonapopova 13 янв.

Минимальный размер оплаты труда в эрефии в 14 раз меньше, чем во Франции. В 5 раз меньше, чем в Турции

Самый длинный мост в мире (165 км) был построен Китаем за 4 года. Зенит Арену эрефия строит уже 10 лет

Прибыль Газпрома в 6 раз ниже прибыли Apple. Но вознаграждение Миллера ($18 млн) в два раза выше, чем у главы Apple

Врач общей практики на Аляске в среднем получает $113.27 в час. В эрефии многие врачи получают столько же в месяц

У Apple на счетах скопилось $237.6 млрд. Больше стоимости Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ и РЖД вместе взятых

В Новой Зеландии бедными считают людей, получающих меньше 2490 новозеландских долларов в месяц (105 800 руб)

За бедность в эрефии отвечает вице-премьер Голодец. Ее доход в 2015 составил 23 166 891 руб. Владеет квартирами в эрефии, Италии и Швейцарии

Медведев снизил прожиточный минимум до 9889 руб, а Аляска подняла минимальную зарплату до $9.8/час (103000 руб/мес)

Школьный учитель в Германии за один месяц зарабатывает больше, чем школьный учитель в эрефии за весь год

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17026/-