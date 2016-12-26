Найдены обломки Ту-154: много мелких деталей, крупных нет

Группа водолазов МЧС обнаружила обломки разбившегося накануне Ту-154 на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Об этом сообщили источники в экстренных службах.

Часть фрагментов уже поднята на поверхность. В настоящее время на место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. Водолазы МЧС осуществляют повторный спуск. «На дне много мелких деталей и практически нет крупных», — сказал один из сотрудников МЧС.

Как сообщало EADaily, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, остается надежда, что большинство останков погибших находятся в фюзеляже потерпевшего крушение самолета. Катастрофа произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Обломки самолета нашли спустя несколько часов после крушения в 1,5 км от побережья в районе Сочи, они находились на глубине 50−70 метров. К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших.