Найден один из бортовых самописцев разбившегося под Сочи Ту-154

На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море найден один из бортовых самописцев. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один „черный ящик“, — сказал источник. — В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны. Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены».

Кроме того, в ходе поисковых работ «обнаружены тела трех погибших и большое количество останков».

«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — сказал источник. Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Как сообщало EADaily, накануне в ФСБ России пояснили, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Ту-154, направлявшийся из Москвы в Сирию на базу российских ВКС самолет разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ — съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, — и более 60 участников ансамбля имени А.В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза.