Найден мертвым известный российский телеведущий
Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым.
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым», — цитирует агентство слова собеседника.
По предварительной информации, телеведущий покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством, — сказал собеседник агентства, добавив, что он тяжело болел. — У него была четвертая стадия онкологического заболевания. Ноткин оставил записку».
Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала «ТВ Центр», член Академии российского телевидения. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин». Ноткина дважды номинировали на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510419410