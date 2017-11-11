Найден мертвым известный российский телеведущий

Известного телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым», — цитирует агентство слова собеседника.

По предварительной информации, телеведущий покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством, — сказал собеседник агентства, добавив, что он тяжело болел. — У него была четвертая стадия онкологического заболевания. Ноткин оставил записку».

Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала «ТВ Центр», член Академии российского телевидения. Руководитель и ведущий программы «Приглашает Борис Ноткин». Ноткина дважды номинировали на телевизионную премию «ТЭФИ» — в 1995 и 1996 годах.

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