Надежду Савченко исключили из ПАСЕ: «Позорит Украину»

Верховная рада Украины исключила депутата Надежду Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это решение одобрили 237 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Главным аргументом депутатов, которые выступали за это решение, стало общение нардепа с главами народных республик Донбасса (ЛДНР).

Внефракционный депутат Виталий Куприй, в частности, мотивировал необходимость исключения скандальной коллеги из делегации ПАСЕ тем, что «Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности». «Мы хотим обезопасить комитет, государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных», — пояснил, в свою очередь, мотивы постановления один из его авторов — депутат от «Народного фронта» Юрий Береза.

В то же время в постановлении отмечается формальная причина ее исключения из состава делегации ПАСЕ. Так, согласно документу, Савченко была избрана ради освобождения ее из заключения в РФ, при этом депутаты вынуждены были пойти на нарушение квотного принципа по формированию состава делегатов от фракций.

Стоит отметить, что самой Савченко в парламенте нет (она находится за пределами Украины), поэтому депутат не выступала в защиту своих позиций.

Как сообщало EADaily, ранее фракция «Батькивщина» в украинском парламенте исключила Савченко из своего состава. После этого Савченко заявила об угрозе своей жизни со стороны администрации президента Украины Петра Порошенко.