«Надеюсь, они не исказили правду», — россиянин, чья трагедия вдохновила Голливуд на создание фильма (ФОТО, ВИДЕО)

Россиянин, который потерял семью в авиакатастрофе, а после убил авиадиспетчера, которого он считал виновным в трагедии, рассказал, что создатели голливудского фильма о его жизни не связывались с ним и опасается, что киноистория будет отличаться от реальной.

Виталий Калоев, русский архитектор из Северной Осетии потерял жену и двоих детей в июле 2002, когда рейс 2937 башкирский авиалиний столкнулся с грузовым Боингом 757 над Констанцким озером (Бодензее) на юге Германии.

Двое членов экипажа Боинга 757 и все 69 пассажиров и экипаж Ту-164 Башкирский авиалиний погибли при крушении. На борту Ту-154 находилась большая группа русских школьников, направлявшихся на каникулы в Испанию.

Два года спустя Калоев убил Петера Нильсена, авиадиспетчера, который дежурил в день катастрофы, на пороге его дома.

История Калоева вдохновила голливудского режиссера Эллиотта Дестра и сценариста Хавьера Гуллона на создание художественного фильма под названием «Последствия» (Aftermath), который выйдет на экраны 7 апреля. Роль Калоева исполнит Арнольд Шварценеггер.

Не имея ничего против самого фильма, Калоев всё же говорит, что создатели фильма не делали никаких попыток связаться с ним, хотя и утверждают, что фильм основан на реальных событиях.

«Они не связывались со мной и не консультировались. Так что я понятия не имею, о чём будет фильм», — заявил Калоев в интервью ТАСС.

«Я в целом не против того, чтобы фильм снимали — он продлит память о моей жене и детях. Как сыграет Арнольд Шварценеггер мне безразлично», — сообщил он в интервью.

«Что для меня важно, так это достоверность. Это меня беспокоит. В фильме покажут, что убив диспетчера, я опередил правосудие, которое вот-вот покарало бы виновных в столкновении. Но это не так. Европейские правоохранительные органы вообще не собирались наказывать», — сказал он.

За трагедией последовало долгое расследование, которое показало, что швейцарское авиадиспетчерское бюро Skyguide виновно в халатности, человеческих ошибках и технических накладках, что и привело в конечном итоге к столкновению двух самолетов. На каком-то этапе Skyguide попыталось переложить вину на пилотов и не торопилось брать ответственность на себя или извиняться за случившееся перед родственниками жертв.

Бывший глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз Мамсуров сообщил ТАСС, что фильм об этой трагедии должен был быть снять гораздо раньше, когда Калоев жаловался на то, что европейские правоохранители не ведут должного расследования.

«Расследования не было. Они [европейские власти — прим. РВ] только заявили, что выплатили компенсации всем семьям погибших и сказали нам возвращаться в Россию, хоронить останки и идти своей дорогой», — сказал Мамсуров.

В 2007, когда прошло почти пять лет со дня крушения, суд признал четверых сотрудников Skyguide виновными в халатности, которая повлекла за собой смерть, фактически в убийстве по неосторожности. Трое были приговорены к 12-месячному тюремному заключению, четвертый отделался штрафом. Все они отрицали свою вину.

Компьютерная реконструкция столкновения

Суд установил, что столкновения можно было избежать, если бы на рабочем месте находились оба диспетчера. Нильсен был единственным в эфире в тот день, его также обвинили в несоблюдении процедур.

В октябре 2005 суд Швейцарии приговорил Калоева к восьми годам тюремного заключения за убийство Нильсена. Он был освобожден два года спустя за примерное поведение и вернулся домой во Владикавказ, где был встречен как герой. Его месть многим видится как акт справедливости, которую не смог восстановить закон.

После возвращения Калоев живёт во Владикавказе Он был назначен заместителем министра архитектуры и строительства Северной Осетии и вышел на пенсию один год назад. Калоев говорит, что планирует посмотреть фильм: «Такие фильмы о настоящих историях должны снимать… Надеюсь, молодые извлекут из него урок. Я только надеюсь, что создатели не исказили сюжет».

В более ранних интервью Калоев говорил, что не жалеет об убийстве, хотя оно и не принесло ему облегчения.