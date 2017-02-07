Надавить на Порошенко: как изменилось отношение Запада к украинскому конфликту

Киев стягивает войска к линии соприкосновения конфликтующих сторон и вновь обстреливает мирных жителей Донбасса. Однако эта агрессивная политика больше не находит безоговорочной поддержки у Запада. В телефонном разговоре с Петром Порошенко Дональд Трамп заявил о необходимости прекращения огня. Вслед за новым главой Белого дома свою лепту в урегулирование конфликта решила внести ООН, потребовав от Киева выплатить пенсии жителям юго-востока Украины.

Смена парадигмы американской внешней политики повлияла и на лидеров ЕС, которые больше не спешат огульно обвинять во всём Россию и призывают Порошенко выполнять Минские соглашения. Сможет ли Запад принудить президента Украины к миру — в материале RT.

Фактор Трампа

Изменение позиции Запада в отношении Украины наблюдалось и при Обаме. Но тогда никто не осмеливался усомниться в безупречности Киева. С приходом к власти Трампа табу на общемировую позицию по Донбассу было снято — новый американский лидер показал, что больше нет запретных тем. «Так, например, стал приемлемым тезис отмены антироссийских санкций», — отметил в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

По сравнению с 2014–2015 годами заметно изменился информационный фон и в Старом Свете. Европейцы устали от Украины, от несговорчивости Киева и всё чаще стали задаваться вопросом: «Кто виноват?»

Также, по словам Данилова, внутри ЕС сработал фактор Трампа: активизировались радикальные силы, стали сильны правые настроения. И власти не могут с этим справиться. Всё это привело к прорыву информационной блокады вокруг украинского вопроса. В результате стали возможны даже акции протеста против действий киевских властей в Донбассе — такие как раз прошли в Испании.

В воскресенье перед зданием МИД в центре Мадрида несколько десятков человек потребовали от испанского правительства перестать поддерживать украинские власти «прямым или косвенным образом» и даже разорвать дипотношения с Киевом. Демонстранты обвинили Евросоюз «в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота».

Международная бизнес-стратегия

Однако Трамп ещё не сказал своего окончательного слова по Украине. Пока президент США только прощупывает почву. Он действует согласно своей многолетней бизнес-стратегии — собирает максимум информации, чтобы потом принять наиболее выгодное решение. Трамп разговаривает с Путиным, с Порошенко, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, получает информацию о ситуации в Донбассе от американской разведки. И не спешит с выводами.

«Трамп действует очень осторожно, — рассказал в интервью RT профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков. — Он пытается понять, каков расклад сил в регионе. Его разговор с Порошенко был пристрелочным: он старался определить для себя реперные точки. Если вы почитаете его книжки, то увидите, что он всегда очень тщательно перепроверял информацию, прежде чем принять решение. Здесь похожий сценарий. Он тестирует Порошенко. Снимает информацию».

globallookpress.com © Pete Marovich/Pete Marovich — Pool via CNP

По словам Судакова, для Америки Украина — не проблема, а утраченные инвестиции. Чтобы Украина получила нового патрона и присягнула Трампу, он должен поверить, что американские инвестиции, вложенные в Украину, вернутся. Также Трамп должен услышать, что будут возвращены и затраченные на госпереворот $5 млрд. Но главное — Трампу надо определиться, с кем он дальше будет работать: с Порошенко, с Тимошенко, с Кучмой, с Пинчуком…

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«Сейчас Порошенко крайне некомфортно иметь дело с новой администрацией, потому что Трамп не сделал ему «приглашения к танцу» и не протянул руку дружбы. А это означает, что Трамп его просто «подвесил», — продолжил Судаков.

Прагматизм американской политики не может не волновать Порошенко. На глазах Киева происходит переформатирование отношения Запада к Украине. По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрея Суздальцева, для Порошенко это страшнее, чем прямое давление.

Reuters

«Против киевских властей действует бюрократический механизм, для которого главный критерий — полезность, — пояснил в интервью RT Суздальцев. — И они не могут этому противостоять».

Киев вне игры

Приоритеты США на международной арене изменились. Сейчас для американской администрации на первом месте — борьба с ИГИЛ*, о чём неоднократно заявлял Трамп. И в борьбе с терроризмом Россия для США — первостепенный союзник. В подобном контексте проблема Украины отходит на второй, если не на третий план.

«Очень неприятно для Киева прозвучало заявление Майка Пенса, что снятие антироссийских санкций будет рассматриваться в контексте возможности совместной борьбы с терроризмом России и США, — сказал Дмитрий Данилов. — Это сигнал для Киева: повестка по России формулируется вне контекста Украины».

Убить двух зайцев

В этой ситуации Пётр Порошенко стремится максимально привлечь к себе внимание и вернуть интерес США и ЕС к Украине. И, как всегда, не находит ничего лучше, кроме как возобновить боевые действия.



: http://adm.rusvesna.su/news/1486400866

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«Это расчёт на то, что западные партнёры в очередной раз будут внимательно смотреть за событиями в Донбассе, — подчеркнул в интервью RT директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. — Порошенко уже неоднократно ради политических целей шёл на обострение».

Reuters

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Позиция Европы стала меняться: европейцы в определённых рамках готовы корректировать свой подход к украинской проблеме. И Порошенко предпринимает серьёзные шаги, чтобы расставить красные флажки для ЕС. Но прежде всего Порошенко, конечно, борется за внимание США.

«Эскалация конфликта нужна Порошенко, чтобы выдавить из американской администрации очередное подтверждение принципиальной американской позиции об «агрессии России», — пояснил Данилов. К тому же, эскалация конфликта в Донбассе — это ещё и способ для президента отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем. «Мы наблюдаем политическую нестабильность, социальную напряжённость и продолжающийся экономический кризис. От этих трёх проблем Порошенко и пытается отвлечь внимание населения с помощью ударов ВСУ по Донбассу», — отметил Денисов.

Деньги решают всё

Порошенко всегда чутко реагировал на изменение настроений Запада. И смена вектора в американской и европейской политике в отношении Украины должна повлиять на Киев. При этом основным рычагом влияния Запада на украинские власти остаются финансы. «В финансовом плане Порошенко полностью зависит от своих западных партнёров, — подчеркнул Денисов. — И в этом отношении он гораздо более уступчив, особенно когда речь идёт о том или ином транше».

Однако пока давление западных партнёров не оказывает на украинского президента должного воздействия. Призывы к мирному урегулированию в Донбассе приводят к обратному эффекту, провоцируя его на эскалацию конфликта. По словам заместителя командующего армией ДНР Эдуарда Басурина, Порошенко стягивает войска к линии соприкосновения враждующих сторон и готовится к полномасштабной военной операции. Возможно, таким образом он пытается дать сигнал Западу о необходимости финансовой поддержки «воюющей за весь европейский мир» Украине.

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«Пока мы не видим, чтобы западные партнёры оказывали массированное давление на Порошенко и Украину с целью выполнения Минских соглашений, — продолжил Денисов. — Но определённые предпосылки для этого существуют. Вполне вероятно, что к середине текущего года в свете политической пересменки западные партнёры начнут оказывать серьёзное влияние на Порошенко».

Пока же европейские лидеры отмалчиваются и ждут, что дальше скажет Трамп. По мнению научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭО РАН Сергея Кислицина, обострение конфликта на Украине — это проверочная ситуация. «Реакция администрации Трампа покажет возможности нашего сотрудничества», — отметил он.

Илья Оганджанов

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация