«Над вымыслом слезами обольюсь»#1.

(«Элегия» Пушкин А.С.)

Знают ли овцы, куда их гонят? Не знают. На пастбище или на бойню, это не овцам решать. Они должны. Должны идти в направлении, указанном пастухом. Он определяет направление движения.

Если перефразировать, то обществу предлагается двигаться в указанном правительством направлении, но при этом никто не гарантирует правильность маршрута и не посвящает в истинные цели движения.

2020 год.

К 2020 году завершится, начатое под эгидой США, образование двух новых союзов Транстихоокеанского торгового и инвестиционного партнёрство (США и Юго-Восточная Азия) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство (США и Евросоюз).

Это 3 миллиарда людей, между прочим.

Как будет происходить реальная деятельность этих объединений, никто не знает, поскольку переговоры проводятся в режиме полной секретности. Но и так понятно — США будут сверху, все остальные снизу. Всё будет радикально, жестко и в интересах корпораций США.

Самое печальное, что роль национальных государств, вошедших в партнёрство, будет сведена до минимума. Человек превратится в «ничто с банковской картой», ведь наличные деньги предполагают отменить.

Если кто-то будет не согласен, то с ними разговор короткий — натравят «чёрную» саранчу. Как раз к 2020 году она встанет «на крыло». Зачем же столько «беженцев» в Европе?

Все события, происходящие в мире, связанны с подготовкой к 2020 году. В том числе события на Украине, Сирии, Нагорном Карабахе.

Россия, как всегда она оказались на пути «мирового экономического прогресса». Открыв карту, выясняем, что оптимальный транзитный маршрут между ТАТИП и ТАП проходит через территорию России, которая не входит в эти организации.

Какие проблемы у США в этом коридоре между территориями вновь создаваемых объединений? Украина уже обращена в веру США (частично). Казахстан (18 млн. чел.) – не проблема. Монголия (3 млн. чел.) не в счёт. А вот Россия – проблема. Но если отсечь Россию, а это, примерно, 500 км по прямой, то проблем с транзитом не будет. Ставки очень велики. Да и территорию РФ всегда можно рассечь на север в любом месте. Китай так же под присмотром США.

Использование США собственных сил запрещено или ограничено. «Старая» Европа не годится для таких «подвигов». Ожирела. Да и знает уже, как «полосатики» умеют обманывать и подставлять. Необходимо было найти свежих исполнителей задуманного плана. Самое главное для США не стоять во всём этом, а парить над схваткой. Кем воевать? А теми, кого не жалко.

Список кого не жаль — Украина, Прибалтика, Турция, Польша, всё остальное — статистическая погрешность.



Войдя в Крым, США стали бы реально контролировать воздушное пространство и территорию России на удалении 1000 км. Это по линии Курск-Воронеж-Саратов. Кстати, в подтверждение этой версии, постоянные разговоры в прессе Украины о принадлежности Курска и Воронежа.

Далее переход Крыма под управление Турции. Максимальное приближение к России. Небольшое усилие и орды хохлов и турок, под прикрытием США, уже в Казахстане. А в Казахстане их уже ждут. Как ни крути, тюркская солидарность.

Монголия? Но, при всём уважении к МНР, это не противник для США. Выход на Южную Корею и Японию. Победа.

Понятно, что это был бы только задел. Но задел не на одно десятилетие. Это вопрос мотивации и перспективы для населения Запада.

В случае успеха задуманного, но небольшой заминки, вступает в действие «засадный полк» – Прибалтийское направление. Техника завезена. Осталось только подвезти поляков, посадить негров за рычаги и отдать приказ о наступлении.

Для России будут закрыты черноморское и балтийское направления.

Украина.

Желание Украины вступить в ЕС и стать супертранзитёром понятно. Из РФ газ, нефть, плюс перевалка грузов Европа-Азия. Деньги из воздуха, таскай туда-сюда. Думать не надо. Какие шахты? О чём вы? Они не нужны. А тень большого брата всегда видна, защитит если что.

Но в данной ситуации, поведение элит Украины (народ не причём) — предательство. В её действиях заложена попытка заманить Россию на свою территорию и, выставив агрессором, перейти в контрнаступление в союзе с «мировым демократическим сообществом» и помочь США аннексировать территорию России «по закону».

При таком раскладе России будет очень тяжко. Откат на 300 лет назад.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110187/17206/-