Украина 

Националисты в масках атаковали пенсионеров на первомайском шествии в Виннице [18+]

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Украинские националисты атаковали вышедших на первомайское шествие пенсионеров в Виннице, скандируя радикальные лозунги.

Молодые люди в балаклавах, напавшие на пожилых, принадлежат к организации «С14». Во время атаки националисты вырывали у пенсионеров красные флаги и скандировали речевку «Украина превыше всего».

После атаки между участниками первомайского шествия и националистами завязалась драка. Однако полиции удалось оттеснить националистов от пенсионеров, после чего пожилые люди смогли продолжить мероприятие.

Метки по теме: драка в Виннице; националисты атаковали пенсионеров; новости Украины; первомайское шествие на Украине; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/natsionalisty-v-maskah-atakovali-pensionerov-na-pervomajskom-shestvii-v-vinnitse-18/

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