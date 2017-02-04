Начальник управления Народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля
При взрыве автомобиля в Луганске, который произошел утром в субботу 4 февраля, погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Об этом сообщает ЛИЦ, ссылаясь на в пресс-службу Народной милиции.
Как ранее сообщало EADaily, взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/nachalnik-upravleniya-narodnoy-milicii-lnr-pogib-pri-vzryve-avtomobilya