Начальник управления Народной милиции ЛНР погиб при взрыве автомобиля

При взрыве автомобиля в Луганске, который произошел утром в субботу 4 февраля, погиб начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Об этом сообщает ЛИЦ, ссылаясь на в пресс-службу Народной милиции.

Как ранее сообщало EADaily, взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный.