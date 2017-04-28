Нацбанк Украины возглавит представитель конгломерата Raiffeisen
Нацбанк Украины может возглавить председатель правления украинской дочки австрийского банковского конгламерата Raiffeisen Владимир Лавренчук.
Его кандидатуру предложил на рассмотрение президент Украины Петр Порошенко. Лавренчук возглавляет ПАО «Райффайзен Банк Аваль» с 2005 года.
Стоит отметить, что и сама Гонтарева, которая покидает пост главы НБУ в ближайшее время, в качестве своего возможного приемника называла Лавренчука.
Как пишут украинские СМИ, главной задачей нового главы НБУ будет продолжение работы с МВФ рамках получения помощи на $17,5 миллиарда.
В свою очередь, Гонтарева приняла решение покинуть этот пост, поскольку не получила необходимой поддержки от правоохранительных органов для наказания владельцев потерпевших крах банков.
По материалам: http://rusvesna.su/economy/1493397705