На Западной Украине увольняют половину медперсонала — в бюджете нет денег
Повышение минимальной зарплаты на Украине до 3200 гривен ожидаемо оказалось надувательством и обернулось катастрофой для многих учреждений здравоохранения: фонды зарплат остались прежними, идут массовые сокращения, сотрудников отправляют в отпуск или предлагают работать на половину и четверть ставки.
Так, в Луцке приходится идти на сокращение медперсонала вполовину — в бюджете не предусмотрены зарплаты санитаров. Об этом рассказал депутат областного совета Святослав Кравчук.
«Сегодня по Луцку половину работников медицинских учреждений сокращают, потому что деньги в этом году дали только на медперсонал. А на санитаров — нет. После поднятия зарплат до 3200 гривен неквалифицированный работник и хирург будут получать почти ту же зарплату», — возмущается депутат.
Ситуацию усугубило то, что в январе и феврале резко дорожают коммунальные услуги, а многие бюджетные учреждения переведены на местное финансирование. Руководители пытаются хоть как-то спасать учреждения самостоятельно.
«По максимуму людей отправили в отпуска и пытаются „утрамбовать“ новую минзарплату в старый бюджет, ведь после решения о повышении бюджет никто не пересматривал, — рассказал украинским СМИ экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. — Потом будут сокращать штаты, переводить сотрудников на половину и четверть ставки. Идет эксперимент на людях, и чем это закончится, непонятно».
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По утверждению главы профсоюза медиков Киевской области Ларисы Канаровской, прекращено финансирование 23 ведущих институтов НАН: Амосова, Шалимова, Института переливания крови, Центра радиационной медицины, Института ортопедии и других.
«Нам нужно 7 млн грн, а выделили 2,7 млн. Чтобы обеспечить минимальное повышение зарплаты, нам надо сократить 40% сотрудников», — рассказал директор Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко, добавив, что остается один выход — закрыть институт.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1485683000
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