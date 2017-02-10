На Западе начинают понимать, чего стоит украинская власть, — Лавров

В результате обострения в Донбассе на Западе начинают понимать, чего стоит украинская власть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как только выяснилось, что безопасность можно обеспечить, если соблюдать то, о чем договорились, он (Петр Порошенко) понял, что теперь от него будут требовать политических реформ, закон об амнистии, закон об особом статусе Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции и проведение выборов.

Все это по согласованию с Донецком и Луганском. Как только он это понял, он, видимо, сообразил, что его политические дни будут сочтены, если такие предложения он внесет в Верховную раду. Ну и вот, наверное, тут ему и пришло в голову, что неплохо бы закрыть глаза на то, что будут делать добровольческие батальоны, а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

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«Так что единственный плюс, который я вижу в этой ситуации, но он достается очень тяжелой кровью и многомесячными, если не сказать многолетними, экспериментами, — это то, что на Западе все-таки начинают понимать, чего стоит украинская власть», — добавил министр.