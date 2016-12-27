На западе Москвы мужчина ранил пять человек, в том числе троих полицейских

На западе Москвы возле дома № 22 на Ельнинской улице проходит операция по задержанию злоумышленника, который из ружья уже ранил пять человек, в том числе троих полицейских.

Как передает ТАСС, у потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом. Кроме полицейских, в результате стрельбы также ранены двое их работников, вызванных для вскрытия двери.

Жилой дом, в котором укрылся злоумышленник, от газоснабжения отключен, эвакуация жильцов не проводилась. До ближайших трех жилых домов, школы и детского сада 100−150 метров. На месте дежурят несколько бригад скорой помощи. Движение транспорта по Ельнинской улице ограничено сотрудниками ДПС.