На западе Москвы мужчина ранил пять человек, в том числе троих полицейских
На западе Москвы возле дома № 22 на Ельнинской улице проходит операция по задержанию злоумышленника, который из ружья уже ранил пять человек, в том числе троих полицейских.
Как передает ТАСС, у потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом. Кроме полицейских, в результате стрельбы также ранены двое их работников, вызванных для вскрытия двери.
Жилой дом, в котором укрылся злоумышленник, от газоснабжения отключен, эвакуация жильцов не проводилась. До ближайших трех жилых домов, школы и детского сада 100−150 метров. На месте дежурят несколько бригад скорой помощи. Движение транспорта по Ельнинской улице ограничено сотрудниками ДПС.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/na-zapade-moskvy-muzhchina-ranil-pyat-chelovek-v-tom-chisle-troih-policeyskih