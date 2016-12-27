Проишествия 

На западе Москвы мужчина ранил пять человек, в том числе троих полицейских

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Иллюстрация: gazetaingush.ru

На западе Москвы возле дома № 22 на Ельнинской улице проходит операция по задержанию злоумышленника, который из ружья уже ранил пять человек, в том числе троих полицейских.

Как передает ТАСС, у потерпевших огнестрельные ранения дробью в различные части тела, имеются прямые попадания и попадания дроби рикошетом. Кроме полицейских, в результате стрельбы также ранены двое их работников, вызванных для вскрытия двери.

Жилой дом, в котором укрылся злоумышленник, от газоснабжения отключен, эвакуация жильцов не проводилась. До ближайших трех жилых домов, школы и детского сада 100−150 метров. На месте дежурят несколько бригад скорой помощи. Движение транспорта по Ельнинской улице ограничено сотрудниками ДПС.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/na-zapade-moskvy-muzhchina-ranil-pyat-chelovek-v-tom-chisle-troih-policeyskih

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