На юге Лондона автомобиль Audi врезался в толпу подростков, погибла девушка
На юге Лондона произошло очередное громкое автопроисшествие — неизвестный водитель красной Audi A3 на большой скорости въехал в толпу подростков.
Как сообщает ВВС, в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, ещё шестеро подростков пострадали. Они были доставлены в больницу в Южном Лондоне, полученные травмы опасными для жизни не являются.
Отмечается, что виновник аварии, который возможно получил травму головы, скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.
25 июня в результате наезда автомобиля на толпу собирающихся на молитву по случаю праздника Ураза-байрам в британском Ньюкасле пострадали шесть человек.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/na-yuge-londona-avtomobil-audi-vrezalsya-v-tolpu-podrostkov-pogibla-devushka