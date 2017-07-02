Проишествия 

На юге Лондона автомобиль Audi врезался в толпу подростков, погибла девушка

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На юге Лондона произошло очередное громкое автопроисшествие — неизвестный водитель красной Audi A3 на большой скорости въехал в толпу подростков.

Как сообщает ВВС, в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, ещё шестеро подростков пострадали. Они были доставлены в больницу в Южном Лондоне, полученные травмы опасными для жизни не являются.

Отмечается, что виновник аварии, который возможно получил травму головы, скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

25 июня в результате наезда автомобиля на толпу собирающихся на молитву по случаю праздника Ураза-байрам в британском Ньюкасле пострадали шесть человек.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/02/na-yuge-londona-avtomobil-audi-vrezalsya-v-tolpu-podrostkov-pogibla-devushka

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